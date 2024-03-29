Синоптики: в начале апреля потеплеет до +21 градуса

Фото Алексея Пирязева.

1 и 2 апреля в условиях антициклональной малооблачной погоды по ночам будет не ниже +5…+10, а днем воздух станет прогреваться до +16…+21 градуса весеннего тепла. Такой прогноз дает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

— Финал текущей недели ознаменуется наступлением заключительной, пятой, фазы весны — фенологической или как ее еще называют — автомобильной, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5…+7 градусов. Этот показатель является условным пороговым значением как для смены зимних автопокрышек на летние, так и для весеннего пробуждения природы флоры и фауны, — говорит синоптик.

По его словам, в конце апреля — начале мая ожидается возвращение холодов.