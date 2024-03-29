В Центральном парке запустят детские аттракционы

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В эти выходные в Центральном парке планируется запуск детских аттракционов — «Цирк», «Чашки» и детский автодром.

Кроме того, с 11.00 до 20.00 будет работать площадка «Драйв», в том числе и колесо обозрения.