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В Центральном парке запустят детские аттракционы
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Центральном парке запустят детские аттракционы

Этому способствует погода.

В эти выходные в Центральном парке планируется запуск детских аттракционов — «Цирк», «Чашки» и детский автодром. 

Кроме того, с 11.00 до 20.00 будет работать площадка «Драйв», в том числе и колесо обозрения.

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