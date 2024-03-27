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С 1 апреля тульские школы начнут принимать заявления о зачислении в первые классы
Фото из архива Myslo

С 1 апреля тульские школы начнут принимать заявления о зачислении в первые классы

Региональное министерство образования откроет для родителей тематическую горячую линию.

С 1 апреля до 30 июня проходит прием заявлений от родителей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих льготы и преимущественные права для зачисления. А с 6 июля до 5 сентября заявления смогут подать граждане, не проживающие на закрепленной территории.

Запись в школу проводится через портал Госуслуг. Для подачи необходима подтвержденная учетная запись. Нужно перейти по ссылке, заполнить электронное заявление и сохранить черновик. Отправить его можно будет, начиная с 8.00 1 апреля. Результат отобразится в личном кабинете.

После принятия заявления родителям нужно будет до 30 июня принести в школу оригиналы и копии необходимых документов. Зачисление первоклашек будет проводиться с 1 июля в течение трёх рабочих дней.

Во вторую волну зачисления документы будут приниматься до 5 сентября, а на зачисление может уйти до пяти рабочих дней. Отказать в приёме школа сможет только при отсутствии свободных мест.

Подробности можно узнать по телефону профильной горячей линии: 8(4872)22-40-32.

 

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сегодня, в 19:07 0
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