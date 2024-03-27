Жители д. Даниловское: «Из-за размытой дороги мы утонем в мусоре»

Фото Алексея Лунина

Как пишет автор обращения Алексей Лунин, единственным подъездом к деревенским домам является ул. Железнодорожная. Грунтовая дорога на ней после любых осадков приходит в негодность:

«Три года назад администрация района построила на улице контейнерную площадку. Чиновники уверяли, что по закону подъезд к площадке должен иметь твердое покрытие и скоро здесь уложат асфальт».

Но позже выяснилось, что дороги в деревне «ничьи» – жителям посоветовали самостоятельно оплатить все работы. Тогда они обратились в прокуратуру. После предписания надзорного органа администрация Веневского района приняла дорогу в собственность, но на её состоянии это никак не отразилось.

«Чиновники заявили, что в бюджете района нет денег и до 2026 года дороги мы не увидим, – пишет наш читатель. – Но если у муниципалитета не хватает средств, почему бы не обратиться за помощью к губернатору?

На прошлой неделе сотрудники компании «МСК-НТ» в последний раз вывезли мусор и сказали, что пока дорога не просохнет, отходы вывозиться не будут – как минимум, до мая. За этот месяц мы утонем в мусоре! Медики и пожарные тоже не смогут проехать к нашим домам.

Мы просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Тульской области, для проведения проверки и привлечения виновных лиц администрации Веневского района к ответственности».