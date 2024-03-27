В Ясную Поляну приедут на гастроли студенты мастерской Сергея Безрукова

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Молодые актеры мастерской народного артиста РФ Сергея Безрукова представят яснополянской публике спектакль «Моей душе покоя нет».

Это музыкально-поэтическая композиция из двух отделений. В

первом отделении прозвучат стихотворения самого известного шотландского поэта Роберта Бернса, а во втором – великого русского поэта Александра Пушкина.

Название постановки заимствовано из стихотворения Бернса, которое получило особую известность в России благодаря фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Музыкальным оформлением спектакля послужили старинные кельтские песни, а также русские и английские народные песни.

Режиссерами спектакля выступили сразу два педагога мастерской: профессор кафедры Сценической речи, кандидат искусствоведения Ирина

Автушенко и старший преподаватель кафедры, актриса Инга Цабе-Рябая.



Темы дружбы и свободы, чувственной любви и любви к родине перекликаются в творчестве двух поэтов. Не случайно Бернса называют «шотландским Пушкиным». Их стихи увлекают молодых актеров своим честным разговором о верности и предательстве, противостоянии злу и насилию.

Спектакль заявляет о праве молодости на счастье и о праве личности на свое «Я». 6+