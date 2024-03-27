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В Ясную Поляну приедут на гастроли студенты мастерской Сергея Безрукова
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Ясную Поляну приедут на гастроли студенты мастерской Сергея Безрукова

6 апреля в 18.00 на сцене ДК «Ясная Поляна» выступят студенты актерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК).

Молодые актеры мастерской народного артиста РФ Сергея Безрукова представят яснополянской публике спектакль «Моей душе покоя нет».
Это музыкально-поэтическая композиция из двух отделений. В
первом отделении прозвучат стихотворения самого известного шотландского поэта Роберта Бернса, а во втором – великого русского поэта Александра Пушкина.

Название постановки заимствовано из стихотворения Бернса, которое получило особую известность в России благодаря фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Музыкальным оформлением спектакля послужили старинные кельтские песни, а также русские и английские народные песни.

Режиссерами спектакля выступили сразу два педагога мастерской: профессор кафедры Сценической речи, кандидат искусствоведения Ирина
Автушенко и старший преподаватель кафедры, актриса Инга Цабе-Рябая.

Темы дружбы и свободы, чувственной любви и любви к родине перекликаются в творчестве двух поэтов. Не случайно Бернса называют «шотландским Пушкиным». Их стихи увлекают молодых актеров своим честным разговором о верности и предательстве, противостоянии злу и насилию.

Спектакль заявляет о праве молодости на счастье и о праве личности на свое «Я». 6+

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ДК Ясная Поляна
 

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