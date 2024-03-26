В Тульской области появится новый музейный комплекс «Русское поле»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 марта в научном центре «Археология и реставрация» в Туле состоялось заседание ученого совета Государственного музея-заповедника «Куликово поле». На нем представили проект нового музейного комплекса «Русское поле», который создается в рамках подготовки 650-летия Куликовской битвы в 2030 году.

В заседании приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что регион комплексно готовится к юбилею и проводит мероприятия не только большого федерального, но и регионального плана, который включает свыше 100 инфраструктурных и просветительских проектов.

— При поддержке Министерства культуры РФ и губернатора Алексея Дюмина мы используем все возможности для создания на Куликовом поле крупного музейно-туристического кластера к 2030 году. Для этого привлекаются различные государственные программы и ресурсы, — сказала Татьяна Рыбкина.

Над созданием комплекса «Русское поле» трудятся специалисты проектного научно-консультативного бюро «Архитектура и культурная политика». Музей будет органично вписан в ландшафт.

В новом музейном комплексе будет построен парк исторических миниатюр «Богатырская застава», где посетители смогут увидеть в миниатюре древнерусские крепости и селения, стоявшие когда-то на этом месте. Он будет создан на основе материалов многолетних раскопок древнерусских крепостей и поселений Куликова поля XII–XIV веков.

В селе Монастырщино откроется музей, где будет представлен многолетний опыт специалистов музея-заповедника по изучению и восстановлению исторического ландшафта Куликова поля и традиционных форм природопользования. Также здесь организуют выставку ретросельхозтехники и реконструируют Конный двор.