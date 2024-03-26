В Туле две строительные фирмы «отмыли» 23 млн рублей на расчистке Упы: суд огласил приговор

В Туле 4 человека признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают пресс-службы регионального Следственного комитета и областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год две строительные организации, подконтрольные обвиняемым, предоставляли справки и акты, содержащие заведомо ложные сведения о завышении объемов фактически выполненных работ в рамках государственного контракта по расчистке участка реки Упы в поселке Одоев Тульской области. В результате указанных действий министерству природных ресурсов и экологии Тульской области причинен ущерб на сумму свыше 23 миллионов рублей. Полученные денежные средства обвиняемые обратили в пользу одной из подконтрольных им организаций.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК был наложен арест на имущество обвиняемых общей суммой свыше 28 млн руб. (транспортные средства, здания, земельные участки).

Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 3 лет 3 месяцев до 4 лет лишения свободы. Кроме этого, каждый из них заплатит штраф в размере 200 000 рублей.



