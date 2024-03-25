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Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов отправится на СВО

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов отправится на СВО

Он будет служить в 106-й гвардейской ВДВ.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов отправится на СВО. Об этом он объявил на совещании. 

Сообщается, что Цховребов будет служить в 106-й гвардейской ВДВ.

— Зовом своего сердца, совести и чести российского офицера я возвращаюсь служить в Вооруженные Силы. Я прошел медицинскую комиссию, я годен к службе в ВДВ. Возвращаюсь в 106-ю гвардейскую дивизию. В ближайшее время подпишу контракт и встану плечом к плечу со своими друзьями. Я очень волнуюсь, для меня это волнительно, — сказал Игорь Цховребов.

Глава администрации отметил, что семья поддержала его решение.

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