1 апреля в Тульской области стартует запись в первый класс

Фото из архива Myslo.

После подачи заявление будет обработано образовательным учреждением, а статус рассмотрения заявления можно увидеть в личном кабинете.

Приемная кампания по зачислению детей в первый класс проходит в 2 этапа:

с 1 апреля до 30 июня заявления могут подать граждане, проживающие на закрепленной за школой территории, а также имеющие внеочередное, первоочередное и преимущественное право;

с 6 июля до 5 сентября — граждане, не проживающие на закрепленной территории.

Информация о закреплении образовательных организаций за территориями и о количестве мест в первых классах размещена на официальных сайтах образовательных организаций и комитетов по образованию.

Запись в школу проводится через портал Госуслуг. Для подачи необходима подтвержденная учетная запись.

Родителям нужно пройти по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form и заполнить электронное заявление, сохранить его черновик. А 1 апреля, начиная с 8 утра, отправить заявление.



После подачи заявление будет обработано образовательным учреждением, а статус рассмотрения заявления можно увидеть в личном кабинете.



После принятия заявления родителям необходимо принести оригиналы и копии документов в образовательную организацию до 30 июня.

Зачисление в образовательную организацию будет осуществляться

с 1 июля в течение трех рабочих дней.

Во вторую волну зачисления - после принятия заявления принести оригиналы и копии документов в образовательную организацию до 5 сентября. Зачисление в образовательную организацию будет осуществляться в течение 5 рабочих дней после предоставления документов.

Как сообщает министерство образования Тульской области, образовательная организация может отказать в приёме только в случае, если свободные места закончились.

Горячая линия минобра по зачислению в первый класс: 8 (4872)-22-40-32.