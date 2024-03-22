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В Мариуполе появится «Тульский сквер» с пряником и самоваром
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Мариуполе появится «Тульский сквер» с пряником и самоваром

Входную группу сделают в виде ворот Тульского кремля, а беседки и навесы с качелями будут оформлены в символике оружейной столицы.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев передал жителям Мариуполя медикаменты и партию продуктов питания. Общий вес гуманитарного груза, собранного тульскими аграриями – более 60 тонн.

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– Тульская область видит своей задачей всеми способами содействовать укреплению мирной жизни в Мариуполе, поддерживать в людях уверенность в завтрашнем дне. Жителям оказывается гуманитарная помощь. По поручению Алексея Дюмина восстанавливается жилье, социальные объекты и инженерная инфраструктура, – отметил Дмитрий Миляев.

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Глава администрации Мариуполя Олег Моргун от имени жителей выразил тулякам и лично Алексею Дюмину благодарность за помощь городу. В этом году тульские специалисты продолжат ремонт сетей тепло- и водоснабжения, благоустройство территорий, восстановление улично-дорожной сети Орджоникидзевского района Мариуполя.

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Завершается капитальный ремонт профессионального лицея. Работы на идут с опережением графика. В течение нескольких месяцев лицей восстановят окончательно: заменят все инженерные сети, благоустроят территорию, учебное пространство оснастят новым технологическим оборудованием. В обновленном здании смогут учиться 800 студентов. 

В планах – создание «Тульского сквера». Входная группа будет стилизована под ворота Тульского кремля, появятся арт-объекты, изображающие пряник и самовар. Беседки и навесы с качелями будут оформлены в тульской символике с изящной архитектурной подсветкой.

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В этом году планируется начать восстановление еще одной школы и одного детского сада. Дмитрий Миляев проинспектировал ход ведущихся работ, содержание завершенных объектов и дал строителям ряд поручений.

 

 

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