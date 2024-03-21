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В Туле отменили концерт рок-группы «Слот»

В Туле отменили концерт рок-группы «Слот»

Организаторы предлагают зрителям обменять билеты и посетить любое из 11 мероприятий на выбор.

В субботу, 23 марта, в тульском Concert Hall было запланировано выступление рок-группы «Слот». Накануне стало известно, что концерт не состоится. Причины отмены не уточняются.

Организаторы сообщают, что деньги за билеты будут возвращены зрителям до 20 апреля. Тем, кто не может столько ждать, следует написать сюда: [email protected].

Кроме того, представители Concert Hall готовы предоставить взамен билет на любой из 11 концертов, которые запланированы на март-апрель. Все подробности можно найти здесь.

 

 

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вчера, в 20:50 −5
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