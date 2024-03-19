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Тульские врачи повышают квалификацию на занятиях по оказанию медпомощи при анафилактическом шоке
Фото минздрава Тульской области.

Тульские врачи повышают квалификацию на занятиях по оказанию медпомощи при анафилактическом шоке

На манекенах врачи отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации.

В Тульском центре медицины катастроф врачи больниц региона повышают квалификацию на занятиях по оказанию медицинской помощи при анафилактическом шоке. Уже состоялись занятия первой группы, в которую вошли восемь врачей перинатального центра и четыре из центра медицины катастроф.

Анафилактический шок — тяжелейшая форма аллергической реакции, которая может развиться молниеносно при введении каких-либо препаратов или веществ. Медработнику важно оказать помощь в первые минуты и даже секунды, еще до приезда реаниматологов скорой помощи.

— Чтобы навыки были отточены, медики Тульской области постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и в нашем симуляционном центре. Важно, что коллеги проходят повышение квалификации на практических занятиях не выезжая из региона. Симуляционные технологии, которыми оснащен наш центр, позволяют проводить обучение на высоком уровне, — сказал главный врач центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Как сообщает региональный минздрав, на манекенах врачи отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации — непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких.

В течение года около 90 врачей-педиатров, акушеров-гинекологов, реаниматологов и неонатологов больниц региона пройдут обучение в симуляционном центре.

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