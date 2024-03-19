Тульские врачи повышают квалификацию на занятиях по оказанию медпомощи при анафилактическом шоке

Фото минздрава Тульской области.

В Тульском центре медицины катастроф врачи больниц региона повышают квалификацию на занятиях по оказанию медицинской помощи при анафилактическом шоке. Уже состоялись занятия первой группы, в которую вошли восемь врачей перинатального центра и четыре из центра медицины катастроф.

Анафилактический шок — тяжелейшая форма аллергической реакции, которая может развиться молниеносно при введении каких-либо препаратов или веществ. Медработнику важно оказать помощь в первые минуты и даже секунды, еще до приезда реаниматологов скорой помощи.

— Чтобы навыки были отточены, медики Тульской области постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и в нашем симуляционном центре. Важно, что коллеги проходят повышение квалификации на практических занятиях не выезжая из региона. Симуляционные технологии, которыми оснащен наш центр, позволяют проводить обучение на высоком уровне, — сказал главный врач центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Как сообщает региональный минздрав, на манекенах врачи отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации — непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких.

В течение года около 90 врачей-педиатров, акушеров-гинекологов, реаниматологов и неонатологов больниц региона пройдут обучение в симуляционном центре.