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Волонтёры расскажут тулякам, как проходят поиски пропавших людей

Волонтёры расскажут тулякам, как проходят поиски пропавших людей

Очередная «новичковая» лекция отряда «ЛизаАлерт» состоится в воскресенье, 17 марта.

Тульский поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих в свои ряды. Идеальный способ узнать больше о работе волонтёров - посетить лекцию, которую представители отряда проведут специально для тех, кто хотел бы участвовать в поисках пропавших людей, но не знает, с чего начать.

На встрече вы узнаете подробную информацию об отряде и используемых им методиках. Поисковики расскажут, где искать информацию об актуальных поисках, как собраться на лесной и городской поиск и многое другое.

Очередная лекция пройдёт в воскресенье, 17 марта, в конференц-зале отеля «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3. Вход свободный, но нужно пройти регистрацию по ссылке.

Все вопросы можно задать по телефону 8(999)782-56-95 (Полина). Заполнить анкету для вступления в отряд можно здесь.

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