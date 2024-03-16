Волонтёры расскажут тулякам, как проходят поиски пропавших людей

Тульский поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих в свои ряды. Идеальный способ узнать больше о работе волонтёров - посетить лекцию, которую представители отряда проведут специально для тех, кто хотел бы участвовать в поисках пропавших людей, но не знает, с чего начать.

На встрече вы узнаете подробную информацию об отряде и используемых им методиках. Поисковики расскажут, где искать информацию об актуальных поисках, как собраться на лесной и городской поиск и многое другое.

Очередная лекция пройдёт в воскресенье, 17 марта, в конференц-зале отеля «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3. Вход свободный, но нужно пройти регистрацию по ссылке.

Все вопросы можно задать по телефону 8(999)782-56-95 (Полина). Заполнить анкету для вступления в отряд можно здесь.