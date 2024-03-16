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«Разбили лобовуху, избили пассажира»: тулячка сняла на видео драку на ул. Октябрьской

«Разбили лобовуху, избили пассажира»: тулячка сняла на видео драку на ул. Октябрьской

ЧП в Заречье случилось 16 марта около 17.10.

В редакцию Myslo подписчица прислала видео конфликта, который произошел на ул. Октябрьской. Девушка рассказала, что двое мужчин напали на автомобиль, разбили лобовое стекло, избили пассажиров. Она утверждает, что нападавшие были приезжими с Кавказа. 

- Им показалось, что белая машина их подрезала. Они выскочили из своего автомобиля  с дикими криками мата, начали колотить по белой машине, разбили лобовое стекло. За рулем сидела женщина. Она вышла, попыталась их вразумить словами. Кавказцы хотели на нее накинуться. В этот момент вышел мужчина-пассажир, сказал, что все снимает на телефон. Они накинулись на него, начали избивать, повалили его на землю, били ногами. Потом поняли, что уже вызвали полицию, сели в машину и уехали.

Самое главное, что никто не остановился, не помог. Все машины вокруг разъехались. Хотя тоже можно понять… Они были просто неадекватные!

Прошу предать эту историю огласке. Надеюсь, виновных оперативно поймают и накажут.

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