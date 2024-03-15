В Тульской области завершился полуфинал чемпионата по оказанию первой помощи

Фото: https://vk.com/tcmk71.

В отборочном туре приняли участие 132 команды школьников 9-11-х классов общеобразовательных учреждений Тулы и районов.

Конкурсные испытания включали в себя четыре этапа: приветствие команд, ответы на теоретические вопросы, оказание первой помощи и творческие номера. Об этом сообщает Центр медицины катастроф Тульской области.

Школьники продемонстрировали навыки проведения сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, оказания помощи при ожогах, травмах и попадании инородного тела в дыхательные пути. Правильность выполнения заданий оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели симуляционного центра регионального Центра медицины катастроф.

По итогам отборочного тура за победу будут бороться 24 команды. Ребята встретятся в финальном этапе, который пройдет 5 апреля в творческом индустриальном кластере «Октава».