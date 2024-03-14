В Узловой психопат сжег за день две машины: мужчину отправят на принудительное лечение

В Узловой 23-летний местный житель, обвиняемый в поджоге двух автомобилей, отправится на принудительное лечение.

Напомним, 24 августа 2023 года в Узловой сгорели две машины — Renault Logan и ВАЗ-2112. Отечественная легковушка была припаркована на ул. Суворова. Сообщение о пожаре поступило в 9.16. Два пожарных расчёта быстро справились с огнём, выгорел моторный отсек и багажник.

У иномарки, припаркованной на улице Трегубова, пострадала задняя часть. По словам узловчан, возгорание произошло либо рано утром, либо днём. Подозреваемого установили достаточно быстро и возбудили уголовное дело.

Решением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение указанных деяний, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.