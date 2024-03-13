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В Туле простились с Надеждой Шайденко
Фото Тульской городской Думы

В Туле простились с Надеждой Шайденко

Ее похоронили на Аллее славы Смоленского кладбища.

В среду, 13 марта, состоялась церемония прощания с почетным гражданином города-героя Тулы Надеждой Шайденко. Об этом рассказали в пресс-службе Тульской городской Думы. 

Проводить в последний путь Надежду Анатольевну собрались родные и близкие, члены регионального правительства, глава города Тулы Ольга Слюсарева, депутаты Тульской городской Думы Дарья Герасимова, Олег Погорелов, сотрудники администрации Тулы, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и коллеги.

— Ушла из жизни потомственный педагог, политик, яркая личность, почетный гражданин города-героя Тулы. 20 лет Надежда Анатольевна возглавляла Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого. Ее любили и уважали студенты и преподаватели. Нельзя не отметить заслуги Надежды Анатольевны в законодательной сфере. Пять лет она представляла интересы туляков в Государственной Думе. Мы все скорбим об этой утрате, — отметила глава города Тулы Ольга Слюсарева.

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Она отметила, что память о Надежде Шайденко навсегда сохранится в сердцах туляков.

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