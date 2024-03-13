Победительницы конкурса «Леди тульская полиция» встретились с Дмитрием Маликовым

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Самые красивые тулячки в погонах посетили юбилейный концерт певца, который состоялся в Городском концертном зале Тулы.

При поддержке Общественного совета УМВД России сотрудницы тульской полиции, одержавшие победу в конкурсе красоты, посетили юбилейный концерт Народного артиста России Дмитрия Маликова.

Вечер был посвящен 35-летию творческой деятельности известного певца и композитора. Со сцены Городского концертного зала артист исполнил свои новые композиции и проверенные временем хиты.

Начальник тульской полиции Андрей Даценко поздравил Дмитрия Маликова с творческим юбилеем и вручил благодарность регионального УМВД за вклад в развитие культуры и искусства. После концерта Дмитрий Маликов пообщался с леди в погонах и сфотографировался с ними.