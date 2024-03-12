Четыре тульских проекта прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Победители станут известны в апреле. Они примут участие в образовательном акселераторе, который поможет им воплотить идеи в жизнь.

Эксперты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» утвердили список из 255 лучших проектов, вышедших в полуфинал.

Их авторы смогут продолжить участие в конкурсном отборе и пройти обучение в образовательном акселераторе. Среди полуфиналистов – четыре проекта из Тульской области: