Четыре тульских проекта прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Эксперты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» утвердили список из 255 лучших проектов, вышедших в полуфинал.
Их авторы смогут продолжить участие в конкурсном отборе и пройти обучение в образовательном акселераторе. Среди полуфиналистов – четыре проекта из Тульской области:
- «Уличный спорт для всех» – проект представляет организацию комплекса мероприятий в области уличного спорта (воркаут, ОФП, скейт, брейк, хип-хоп, ВМХ) на территории региона,
- «Не просто школа туризма» – проект для молодёжи, который предусматривает серию походов выходного дня, лекций и семинаров.
- «Всероссийская паркур лига» сосредоточена на создании условий самореализации детей и подростков через единую соревновательную систему, которая объединит школы паркура в России и странах СНГ.
- Цель проекта «Рожденные летать» – познакомить людей с воздушной гимнастикой и организовать спортивный досуг для школьников, подростков и молодежи.