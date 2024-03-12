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Четыре тульских проекта прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Четыре тульских проекта прошли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Победители станут известны в апреле. Они примут участие в образовательном акселераторе, который поможет им воплотить идеи в жизнь.

Эксперты четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» утвердили список из 255 лучших проектов, вышедших в полуфинал.

Их авторы смогут продолжить участие в конкурсном отборе и пройти обучение в образовательном акселераторе. Среди полуфиналистов – четыре проекта из Тульской области:

  • «Уличный спорт для всех» – проект представляет организацию комплекса мероприятий в области уличного спорта (воркаут, ОФП, скейт, брейк, хип-хоп, ВМХ) на территории региона,
  • «Не просто школа туризма» – проект для молодёжи, который предусматривает серию походов выходного дня, лекций и семинаров.
  • «Всероссийская паркур лига» сосредоточена на создании условий самореализации детей и подростков через единую соревновательную систему, которая объединит школы паркура в России и странах СНГ.
  • Цель проекта «Рожденные летать» – познакомить людей с воздушной гимнастикой и организовать спортивный досуг для школьников, подростков и молодежи.

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