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На концерте к 10-летию воссоединения Крыма с Россией в Туле выступили Денис Майданов и Виктория Дайнеко
Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

На концерте к 10-летию воссоединения Крыма с Россией в Туле выступили Денис Майданов и Виктория Дайнеко

Ежегодно Тульская область отмечает День воссоединения Крыма с Россией. 12 марта в оружейной столице прошёл концерт в честь юбилея этого исторического события.

Поздравить туляков приехали заслуженный артист России, автор-исполнитель Денис Майданов и певица и актриса Виктория Дайнеко. На площадке Тула-Арены состоялся концерт, приуроченный к 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Зрителями стали активные жители региона: представители общественных и волонтерских организаций, инициативные члены и руководители территориального общественного самоуправления, старосты сельских населенных пунктов, активисты организаций и учреждений, люди самых разных возрастов и профессий.

Для гостей события работала полевая кухня. Были организованы тематические фотозоны, включая площадку мотоклуба «Ночные волки», аквагрим, выступления творческих коллективов.

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– Настроение праздничное, весеннее, на таком же подъеме, что было 10 лет назад, – отметил председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Николай Воробьев. – 10 лет пролетели как один миг, но и сегодня эмоциональный порыв, что был тогда, не угас. Не угас не только у крымчан, но и у всех жителей России. Ведь решение жителей полуострова было единодушно принято в нашей стране. Вся история крымского полуострова указывает на его связь с Россией. Для всех нас воссоединение Крыма с Россией – это праздник на протяжении всех этих 10 лет.

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– День воссоединения Крыма с Россией олицетворяет силу и единство нашей страны, – подчеркнула мэр Тулы Ольга Слюсарева. – Мы на деле доказали и доказываем, что своих не бросаем, что свои должны быть рядом. Нас объединяет любовь к нашей стране. И дата воссоединения полуострова с Россией – великая дата, навсегда останется в наших сердцах.

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В числе гостей мероприятия была председатель Донского городского женсовета Ирина Мамичева.

– Сегодня испытываю чувство гордости за нашу страну, за то, что мы вместе с крымчанами идем вперед, вместе к благополучному будущему и дальнейшему развитию, – сказала Ирина Николаевна.

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После мероприятия в Туле Денис Майданов выступил с концертом в Новомосковске, который посетили жители города и соседних муниципальных образований.

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