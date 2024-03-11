Туляки написали 400 жалоб на ямы на дорогах. И это только начало

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Родиону Дуднику активно проводить ямочный ремонт и срочно привести дороги области в нормативное состояние.

– По вашему поручению мы проанализировали планы муниципалитетов по ямочному ремонту на автомобильных дорогах местного значения, – доложил министр. – Своими силами муниципалитеты проведут ямочный ремонт на площади в 76 тысяч кв. м. общей стоимостью 152 млн рублей.

Определена и дополнительная потребность в выделении финансирования муниципальным образованиям на ликвидацию дефектов дорожного покрытия общей площадью 150 тысяч кв. м. С учетом этого объема до 1 июня дополнительно требуется финансирование в 250 млн рублей. Ямочный ремонт должен быть проведен и принят до 31 мая 2024 года. Если средства будут выделены, все необходимые работы по ямочному ремонту можно провести за апрель-май.

Также Родион Дудник доложил, что для обеспечения сохранности дорог с 1 по 30 апреля будет ограничено движение машин с нагрузкой более 4 тонн на одну ось.

По словам заместителя губернатора Сергея Егорова, с 1 июня 2024 года вступят в силу новые требования к ремонту дорог и асфальтовой смеси. Все ремонтные работы по контрактам из средств федерального бюджета должны проводиться асфальтом только высокого качества. Правда, это приведет к удорожанию стоимости одного километра на 25-30%. Поэтому все работы по ямочному ремонту должны быть завершены до 1 июня, по старым нормативам. А все работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены по новым нормативам.

Алексей Дюмин обратил внимание профильного министерства, а также глав администраций на необходимость неукоснительного соблюдения технологии в соответствии с новыми правилами. Это предусматривает и нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона поручил Сергею Егорову взять на контроль выполнение работ в соответствии с требованиями и сроками.