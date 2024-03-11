  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки написали 400 жалоб на ямы на дорогах. И это только начало - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки написали 400 жалоб на ямы на дорогах. И это только начало
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Туляки написали 400 жалоб на ямы на дорогах. И это только начало

План ямочного ремонта обсудили на оперативном совещании у губернатора.

Алексей Дюмин поручил министру транспорта и дорожного хозяйства региона Родиону Дуднику активно проводить ямочный ремонт и срочно привести дороги области в нормативное состояние.

– По вашему поручению мы проанализировали планы муниципалитетов по ямочному ремонту на автомобильных дорогах местного значения, – доложил министр. – Своими силами муниципалитеты проведут ямочный ремонт на площади в 76 тысяч кв. м. общей стоимостью 152 млн рублей.

Определена и дополнительная потребность в выделении финансирования муниципальным образованиям на ликвидацию дефектов дорожного покрытия общей площадью 150 тысяч кв. м. С учетом этого объема до 1 июня дополнительно требуется финансирование в 250 млн рублей. Ямочный ремонт должен быть проведен и принят до 31 мая 2024 года. Если средства будут выделены, все необходимые работы по ямочному ремонту можно провести за апрель-май.

Также Родион Дудник доложил, что для обеспечения сохранности дорог с 1 по 30 апреля будет ограничено движение машин с нагрузкой более 4 тонн на одну ось.

По словам заместителя губернатора Сергея Егорова, с 1 июня 2024 года вступят в силу новые требования к ремонту дорог и асфальтовой смеси. Все ремонтные работы по контрактам из средств федерального бюджета должны проводиться асфальтом только высокого качества. Правда, это приведет к удорожанию стоимости одного километра на 25-30%. Поэтому все работы по ямочному ремонту должны быть завершены до 1 июня, по старым нормативам. А все работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены по новым нормативам.

Алексей Дюмин обратил внимание профильного министерства, а также глав администраций на необходимость неукоснительного соблюдения технологии в соответствии с новыми правилами. Это предусматривает и нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона поручил Сергею Егорову взять на контроль выполнение работ в соответствии с требованиями и сроками.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 18:28 −2
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиоперативное совещание у губернатораремонт дорогямочный ремонт
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин велел главе администрации Алексина освоить профессию водолаза
Алексей Дюмин велел главе администрации Алексина освоить профессию водолаза
В Алексинском районе из-за разрушения водопропускной трубы перекрыли дорогу
В Алексинском районе из-за разрушения водопропускной трубы перекрыли дорогу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.