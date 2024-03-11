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В Алексинском районе из-за разрушения водопропускной трубы перекрыли дорогу
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Алексинском районе из-за разрушения водопропускной трубы перекрыли дорогу

Больше 400 человек вынуждены пользоваться объездным путём длиной в 17 км.

В Алексинском районе четвертый год подмывает плотину на автодороге Алексин – Першино – Авангард. Из-за этого перекрывают движение по плотине, так как люди опасаются, что она рухнет. Когда ее починят – обсуждали на оперативном совещании у губернатора.

По данным МЧС, на дороге в районе населенного пункта Торгашево разрушается водопропускная труба. Движение по этому участку перекрыто. Есть альтернативный объездной путь длиной 17 км.

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Для восстановления прямого транспортного сообщения между населенными пунктами нужно капитально отремонтировать сооружение.

– Сколько жителей из-за этого лишены прямого сообщения? – поинтересовался губернатор.

Оказалось, в общей сложности 410 человек. По словам министра транспорта Родиона Дудника, из-за разрушения трубы просел асфальт по краю проезжей части. Для приведения сооружения в нормативное состояние в этом году будет разработана проектно-сметная документация на капремонт.

Планируется, что работы будут проведены Тулаавтодором в 2025 году. Они обойдутся примерно в 60 млн рублей и займут около четырёх месяцев.

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Автор:
сегодня, в 18:08 −2
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