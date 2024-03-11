В Алексинском районе из-за разрушения водопропускной трубы перекрыли дорогу

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Больше 400 человек вынуждены пользоваться объездным путём длиной в 17 км.

В Алексинском районе четвертый год подмывает плотину на автодороге Алексин – Першино – Авангард. Из-за этого перекрывают движение по плотине, так как люди опасаются, что она рухнет. Когда ее починят – обсуждали на оперативном совещании у губернатора.

По данным МЧС, на дороге в районе населенного пункта Торгашево разрушается водопропускная труба. Движение по этому участку перекрыто. Есть альтернативный объездной путь длиной 17 км.

Для восстановления прямого транспортного сообщения между населенными пунктами нужно капитально отремонтировать сооружение.

– Сколько жителей из-за этого лишены прямого сообщения? – поинтересовался губернатор.

Оказалось, в общей сложности 410 человек. По словам министра транспорта Родиона Дудника, из-за разрушения трубы просел асфальт по краю проезжей части. Для приведения сооружения в нормативное состояние в этом году будет разработана проектно-сметная документация на капремонт.

Планируется, что работы будут проведены Тулаавтодором в 2025 году. Они обойдутся примерно в 60 млн рублей и займут около четырёх месяцев.