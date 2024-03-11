Алексей Дюмин велел главе администрации Алексина освоить профессию водолаза

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Жители Алексинского района обратились к губернатору в связи с подтоплением жилых домов. Обращение жителей рассмотрели на еженедельном оперативном совещании.

– Люди пишут, что на протяжении пяти лет обращаются в администрацию и получают отписки, что проблема будет решена при наступлении благоприятных условий! – возмутился Алексей Дюмин. – За пять лет благоприятные условия так и не наступили?! В чем проблема? Не можете сами – обращайтесь, мы поможем.

По словам главы администрации Алексинского района Павла Федорова, он выезжал на место подтопления частного сектора.

– Мы ежегодно мониторим эту ситуацию… – начал объясняться Федоров.

– Пять лет мониторите?! Вы просто в заблуждение граждан вводите! – ответил губернатор. – Сначала нужно найти решение, реализовать его, а потом мониторить, сработало оно или нет!

По словам главы администрации, рядом с домами находится водоем. После схода льда будут задействованы водолазы МЧС России, чтобы установить точку сброса избытка воды. Сейчас это сделать невозможно.

– Водолазы обследуют место, где раньше был дренаж, мы проведем его очистку, – заверил чиновник.

В ответ на это губернатор обратился к руководителю тульских спасателей Алексею Павлову:

– Найдите экипировку для Павла Евгеньевича, чтобы он вместе с водолазами отправился на место и нашел точку сброса.