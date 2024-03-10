Росгвардеец создал музей в тульской школе

Прапорщик полиции Евгений Траханов в свободное от службы время в составе поискового отряда «Безмолвие» проходит по местам боевых сражений времен Великой Отечественной войны, в случае обнаружения останков погибших солдат оказывает помощь в поиске их родственников.

Находки с полей сражений выставляет в музее центра образования № 32.

Созданная им экспозиция, состоящая из 14 витрин, описывает развитие Тульского края.

Выставка раскрывает историю, уклад и обычаи народов, живших на Тульской земле, начиная с первых поселений финно-угорских племён и вятичей.

Экспозиция содержит аутентичные предметы быта, орудия труда, книги, старинные игрушки и фотографии.

Для учеников старших классов центра образования № 32 сотрудники Росгвардии провели урок Мужества.