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Росгвардеец создал музей в тульской школе

Росгвардеец создал музей в тульской школе

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области создал музей «Забытая история».

Прапорщик полиции Евгений Траханов в свободное от службы время в составе поискового отряда «Безмолвие» проходит по местам боевых сражений времен Великой Отечественной войны, в случае обнаружения останков погибших солдат оказывает помощь в поиске их родственников.

Находки с полей сражений выставляет в музее центра образования № 32.
Созданная им экспозиция, состоящая из 14 витрин, описывает развитие Тульского края.

Выставка раскрывает историю, уклад и обычаи народов, живших на Тульской земле, начиная с первых поселений финно-угорских племён и вятичей.

Экспозиция содержит аутентичные предметы быта, орудия труда, книги, старинные игрушки и фотографии.

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Для учеников старших классов центра образования № 32 сотрудники Росгвардии провели урок Мужества. 

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