30 млн дохода, 24 фигуранта: в Тульской области преступное сообщество занималось азартными играми

Фото из архива Myslo.

Обвиняемым от 18 лет до 61 года.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух руководителей и 22-х участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, с использованием сети Интернет, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Расследованием установлено: участники и руководители преступного сообщества в период с 23.03.2020 по 03.03.2023 организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территориях Ефремовского, Богородицкого, Алексинского и Ясногорского районов Тульской области.

В прокуратуре отметили, что преступное сообщество функционировало в виде структурированной организованной группы из обособленных подразделений:

звено технического обслуживания,

управленческое звено,

группа лиц, выступающих в роли операторов-кассиров.

Каждый участник преступного сообщества выполнял определенные ему обязанности. В совокупности от указанной незаконной деятельности был извлечен преступный доход в размере не менее 30,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.