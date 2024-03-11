  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. 30 млн дохода, 24 человека: в Тульской области преступное сообщество занималось азартными играми - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
30 млн дохода, 24 фигуранта: в Тульской области преступное сообщество занималось азартными играми
Фото из архива Myslo.

30 млн дохода, 24 фигуранта: в Тульской области преступное сообщество занималось азартными играми

Обвиняемым от 18 лет до 61 года.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух руководителей и 22-х участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, с использованием сети Интернет, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Расследованием установлено: участники и руководители преступного сообщества в период с 23.03.2020 по 03.03.2023 организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны на территориях Ефремовского, Богородицкого, Алексинского и Ясногорского районов Тульской области.

В прокуратуре отметили, что преступное сообщество функционировало в виде структурированной организованной группы из обособленных подразделений:

  • звено технического обслуживания,
  • управленческое звено,
  • группа лиц, выступающих в роли операторов-кассиров.

Каждый участник преступного сообщества выполнял определенные ему обязанности. В совокупности от указанной незаконной деятельности был извлечен преступный доход в размере не менее 30,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:20 0
Другие статьи по темам
Событие
азартные игрыпреступное сообществопрокуратура
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На этой неделе в Туле прогнозируется потепление до +6
На этой неделе в Туле прогнозируется потепление до +6
Росгвардеец создал музей в тульской школе
Росгвардеец создал музей в тульской школе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.