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С Международным женским днем!

С Международным женским днем!

Официальные лица поздравляют тулячек с 8 Марта.

 

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Алексей Дюмин, 
губернатор Тульской области, Герой России.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот замечательный весенний праздник — ещё одна прекрасная возможность сказать вам, как много вы значите для нас, мужчин. Какую бесконечную благодарность мы испытываем к вам за то, что вы есть в нашей жизни. За самоотверженную материнскую любовь, за чуткую сестринскую заботу, за драгоценную супружескую верность.

Своим теплом и обаянием, умением сопереживать и вдохновлять, восхищать и удивлять вы делаете наш мир ярче, добрее, лучше.

Спасибо всем женщинам, которые в это непростое время поддерживают своих отцов, мужей, братьев — всех наших бойцов, сражающихся за будущее России. Ваша любовь, вера в них и в нашу Победу — бесценны. 

Пусть сегодня и всегда мужчины дарят вам внимание, комплименты и цветы, всегда и во всем будут вам опорой и защитой.

Желаю вам здоровья, счастья, любви и как можно больше поводов для радости! С праздником!

 


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Сергей Гребенщиков,
председатель Совета регионального отделения
партии «Справедливая Россия — За правду» в Тульской области,
депутат Тульской областной Думы.

Милые женщины! Дорогие наши девушки, мамы, бабушки, дочки!

Примите поздравления с прекрасным праздником первой весенней капели, пробуждения природы и любви!

Вы каждый день создаёте окружающий нас уют, и именно вы вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения. Рядом с вами любые заботы становятся приятными, а минуты отдыха — радостными и счастливыми. Вы окружаете нас заботой и остаётесь самым светлым украшением этого мира, делая его ярче и добрее с каждой улыбкой. Все слова благодарности не могут передать истинной глубины нашего преклонения перед вами.

Так пусть в эти прекрасные дни все заботы отступят на самый дальний план. Пусть очаг в вашем доме никогда не гаснет, а любимые отвечают взаимностью и делают жизнь по-весеннему лёгкой и светлой!

Пусть сбудутся заветные мечты! Пусть близкие будут благополучны и в ваших семьях царят гармония и счастье. Здоровья и добра! Будьте всегда очаровательны и любимы!

 

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Дмитрий Федотов,
депутат Тульской городской Думы.

Сердечно поздравляю наших дорогих и милых женщин с Международным женским днём!

В России во все времена женщины несли на себе особую миссию. Они были не только хранительницами семейного очага, но и наравне с мужчинами трудились, вносили неоценимый вклад в развитие нашего государства.

Женщины всегда добивались огромных успехов в науке, образовании, предпринимательстве, государственном управлении. Женщины берут на себя ответственность за решение самых сложных вопросов в любых сферах.

Мы, мужчины, не перестаём восхищаться вашими красотой и мудростью, женственностью и нежностью, созидательной энергией, заботой и вниманием, которыми вы окружаете всех вокруг.

Спасибо, что каждый день вдохновляете нас на новые свершения, поддерживаете в трудные минуты и вселяете уверенность. Обязуемся и дальше быть для вас надёжной опорой, оберегать и хранить, претворять в жизнь ваши мечты.

Пусть в вашем сердце всегда будет праздник и оно будет согрето тёплыми лучами весеннего солнца.

Желаю крепкого здоровья, безграничного счастья, добра и улыбок, чтобы каждый новый день наполнялся приятными сюрпризами и подарками. Любите и будьте любимы!

 

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Игорь Кабанов, 
генеральный директор ГК «БРАЕР».

Милые дамы! 

8 Марта для всех нас — радостный день, полный света, улыбок, цветов, красоты и нежности. И мы его встречаем с весенним настроением! 

У  каждого мужчины есть женщины, которым в этот день хочется уделить особое внимание. Мы восхищаемся вашей красотой, добротой, женственностью. Тем, что вы добиваетесь высот в профессии и бережно храните домашний очаг, дарите любовь, силу и терпение, счастье и неж­ность, поддерживаете нас, верите в нас, делаете нашу жизнь лучше, ярче, счастливее! 

Хочется, чтобы и в этот праздничный день, и в будни вас окружала волшебная атмосфера весеннего праздника. От всей души желаю вам реализации жизненных планов, здоровья и позитивного настроения, душевного тепла и гармонии, любви и благополучия! Пусть новая весна принесет радость и успех в осуществлении всех желаний! Пусть рядом всегда будут родные и близкие люди. Солнца, счастья, любви!

 

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Андрей Кишалов, 
генеральный директор Охранного холдинга «БАРС».

Милые женщины! Примите самые теплые сердечные поздравления с замечательным праздником — Международным женским днем! 

День 8 Марта стал для всех нас символом весеннего обновления, любви и уважения к представительницам прекрасного пола. Ведь всё самое лучшее в этом мире связано с вами, дорогие женщины! У нас, мужчин, есть много поводов, чтобы гордиться вами. Благодаря вам в современном мире остаются важными такие ценности, как семья, дети, домашний очаг, уют и тепло, забота и любовь.

Вы делаете этот мир добрее, светлее, лучше. Тульская земля богата умными, талантливыми и красивыми женщинами. Спасибо вам за мудрость и щедрость души, за умение любить и сострадать, за воспитание детей и внуков. 

Желаю вам, чтобы в жизни было как можно больше светлых радостных дней. Пусть вас окружают дорогие сердцу, близкие, любящие и любимые люди. Пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины носят на руках. Крепкого вам здоровья, весеннего настроения, успехов в делах. Пусть этот чудесный праздник подарит вам море цветов, согреет теплом и радостью. Будьте счастливы, наши прекрасные женщины!

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