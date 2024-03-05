В Тульской области будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей

Все желающие смогут задать вопросы сотрудникам регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

С 11 по 22 марта будет проводиться тематическое консультирование жителей региона по вопросам законодательства о защите прав потребителей и оказания практической помощи потребителям. Звонки принимаются с 10.00 до 16.00 по телефонам:

в Туле – 8(4872)55-55-50, 22-33-51,

в Алексине – 8(48753)4-09-30, 4-13-41,

в Новомосковске – 8(48762)6-51-68, 6-10-28,

в Суворове – 8(48763)2-48-96,

в Щекино – 8(48751)5-89-95,

в Ефремове – 8(48741)6-31-81.

Кроме того, можно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора, работающий в круглосуточном режиме. Его номер телефона: 8(800)555-49-43.