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В Тульской области будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей

В Тульской области будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей

Все желающие смогут задать вопросы сотрудникам регионального Управления Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

С 11 по 22 марта будет проводиться тематическое консультирование жителей региона по вопросам законодательства о защите прав потребителей и оказания практической помощи потребителям. Звонки принимаются с 10.00 до 16.00 по телефонам:

  • в Туле – 8(4872)55-55-50, 22-33-51,
  • в Алексине – 8(48753)4-09-30, 4-13-41,
  • в Новомосковске – 8(48762)6-51-68, 6-10-28,
  • в Суворове – 8(48763)2-48-96,
  • в Щекино – 8(48751)5-89-95,
  • в Ефремове – 8(48741)6-31-81.

Кроме того, можно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора, работающий в круглосуточном режиме. Его номер телефона: 8(800)555-49-43.

 

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