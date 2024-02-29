Мокрый снег и порывистый ветер: туляков предупреждают об ухудшении погоды

С 21.00 29 февраля и до 21.00 1 марта в Тульской области прогнозируется мокрый снег и порывистый ветер до 8 метров в секунду, а также гололедица. Всё это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию и снижать скорость, а также отказаться от резких маневров и перестроений. Помните, что на снегу сцепление колес с дорогой ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.
Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:
- Будьте бдительными, перед выходом на проезжую часть убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает.
- При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу транспорту.
- Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.