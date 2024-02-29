Мокрый снег и порывистый ветер: туляков предупреждают об ухудшении погоды

Фото из архива Myslo

С 21.00 29 февраля и до 21.00 1 марта в Тульской области прогнозируется мокрый снег и порывистый ветер до 8 метров в секунду, а также гололедица. Всё это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию и снижать скорость, а также отказаться от резких маневров и перестроений. Помните, что на снегу сцепление колес с дорогой ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

Будьте бдительными, перед выходом на проезжую часть убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает.

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу транспорту.

Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам: