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Мокрый снег и порывистый ветер: туляков предупреждают об ухудшении погоды
Фото из архива Myslo

Мокрый снег и порывистый ветер: туляков предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшие сутки в регионе ожидается осложнение дорожно-транспортной обстановки.

С 21.00 29 февраля и до 21.00 1 марта в Тульской области прогнозируется мокрый снег и порывистый ветер до 8 метров в секунду, а также гололедица. Всё это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию и снижать скорость, а также отказаться от резких маневров и перестроений. Помните, что на снегу сцепление колес с дорогой ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

  • Будьте бдительными, перед выходом на проезжую часть убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает.
  • При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу транспорту.
  • Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.

 

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сегодня, в 19:35 0
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