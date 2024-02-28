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В Тульской области пересчитают деревья
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области пересчитают деревья

Специалисты оценят лесной массив более чем по 100 показателям.

В рамках второго цикла государственной инвентаризации лесов в Тульской области специалисты Рослесинфорга определят количественные и качественные характеристики лесов на площади в 275,3 тыс. га. Об этом сообщил директор брянского филиала Рослесинфорга «Заплеспроект» Олег Глушенков.

Специалисты оценят лесной массив более чем по 100 показателям, среди них породный состав, средний возраст, запас и другие важные характеристики.

— На сегодняшний день мы оцениваем запасы древостоя региона в 124,1 млн кубометров. В 2024 году в процессе проведения работ будет заложено 156 пробных площадей, что позволит получить более точные данные о количестве и качестве лесных насаждений в регионе. Работы в рамках государственной инвентаризации лесов в Тульской области полностью завершатся в 2025 году, — уточнил Олег Глушенков.

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сегодня, в 09:45 +1
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