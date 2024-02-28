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Из-за неосторожного курения ночью в Ефремове загорелась квартира в пятиэтажке
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за неосторожного курения ночью в Ефремове загорелась квартира в пятиэтажке

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью в пятиэтажке на улице Дружбы в Ефремове загорелась квартира. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, комната на третьем этаже здания была охвачена огнем. 

Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей, по лестничному маршу с применением спасательных устройств. Некоторых жильцов выводили из горящего дома по автолестнице.

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Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, к тушению пожара привлекалось 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

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Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении.

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