Из-за неосторожного курения ночью в Ефремове загорелась квартира в пятиэтажке

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в пятиэтажке на улице Дружбы в Ефремове загорелась квартира. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, комната на третьем этаже здания была охвачена огнем.

Пожарные эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей, по лестничному маршу с применением спасательных устройств. Некоторых жильцов выводили из горящего дома по автолестнице.

Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, к тушению пожара привлекалось 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении.