Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал развитие новых тульских брендов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По его словам, Тула – это не только оружие, пряники, микрофоны завода «Октава», но и множество крафтовых продуктов.

На ВДНХ подвели итоги Форума национальных достижений, проходившего в рамках Международной выставки-форума «Россия». 27 февраля состоялся День предпринимательства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что любой желающий за эти полтора месяца смог лично убедиться, как изменилось государство более чем за 20 лет.

Ключевым мероприятием отраслевого дня стала пленарная сессия, на которой министр экономического развития России Максим Решетников рассказал об инвестиционной карте России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. На карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Это способствует реализации целей и задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин, Тульская область — один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. Такого результата удается достичь благодаря эффективному использованию федеральных инструментов поддержки.

— Для формирования инфраструктуры в регионе используются различные инструменты: кредитование, возмещение затрат на создание объектов, налоговые льготы. Комплекс преференций позволяет региону занимать лидирующие позиции Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, — сказал Григорий Лаврухин.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина познакомила первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова с экспозицией региона.

Он подчеркнул, что необходимо расширять линейку тульских брендов, поскольку Тула — это не только оружие, пряники, микрофоны завода «Октава», но и множество крафтовых продуктов.

Посетителям выставки представили разнообразие тульских пряников от 11 производителей — участников проекта «Сделано в Тульской области», инициированного губернатором Алексеем Дюминым. Также гости разработали дизайн носков для тульского бренда BOOOMERANGS и осмотрели инновационную продукцию компании «Аурика» — производителя слуховых аппаратов. На стенде региона прошли мастер-классы и викторины.

На панельной сессии, посвященной оптимизации механизмов деятельности особых экономических зон, с докладом об опыте работы ОЭЗ «Узловая» выступил генеральный директор Корпорации поддержки и развития Тульской области Павел Татаренко.