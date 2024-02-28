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Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал развитие новых тульских брендов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал развитие новых тульских брендов

По его словам, Тула – это не только оружие, пряники, микрофоны завода «Октава», но и множество крафтовых продуктов.

На ВДНХ подвели итоги Форума национальных достижений, проходившего в рамках Международной выставки-форума «Россия». 27 февраля состоялся День предпринимательства.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что любой желающий за эти полтора месяца смог лично убедиться, как изменилось государство более чем за 20 лет. 

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Ключевым мероприятием отраслевого дня стала пленарная сессия, на которой министр экономического развития России Максим Решетников рассказал об инвестиционной карте России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. На карту нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса. Это способствует реализации целей и задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. 

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Как отметил заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин, Тульская область — один из наиболее инвестиционно привлекательных регионов России. Такого результата удается достичь благодаря эффективному использованию федеральных инструментов поддержки.

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— Для формирования инфраструктуры в регионе используются различные инструменты: кредитование, возмещение затрат на создание объектов, налоговые льготы. Комплекс преференций позволяет региону занимать лидирующие позиции Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, — сказал Григорий Лаврухин.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина познакомила первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова с экспозицией региона.

Он подчеркнул, что необходимо расширять линейку тульских брендов, поскольку Тула — это не только оружие, пряники, микрофоны завода «Октава», но и множество крафтовых продуктов.

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Посетителям выставки представили разнообразие тульских пряников от 11 производителей — участников проекта «Сделано в Тульской области», инициированного губернатором Алексеем Дюминым. Также гости разработали дизайн носков для тульского бренда BOOOMERANGS и осмотрели инновационную продукцию компании «Аурика» — производителя слуховых аппаратов. На стенде региона прошли мастер-классы и викторины.

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На панельной сессии, посвященной оптимизации механизмов деятельности особых экономических зон, с докладом об опыте работы ОЭЗ «Узловая» выступил генеральный директор Корпорации поддержки и развития Тульской области Павел Татаренко.

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