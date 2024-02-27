Весенняя охота на селезней в Тульской области начнется с 26 марта

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Весенняя охота на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток в Тульской области будет разрешена с 26 марта по 30 апреля. Об этом сообщает минприроды региона.

Весенняя охота на водоплавающую дичь (на селезней, гусей) в северной зоне Тульской области осуществляется с 6 апреля по 15 апреля 2024 года. На боровую дичь — с 5 апреля по 14 апреля.

Весенняя охота на водоплавающую дичь в южной зоне Тульской области — с 30 марта по 8 апреля. На боровую — с 29 марта по 7 апреля.

К северной зоне Тульской области относятся Алексин, Новомосковск, Арсеньевский, Белевский, Богородицкий, Веневский, Дубенский, Заокский, Кимовский, Киреевский, Одоевский, Суворовский, Узловский, Щекинский, Ясногорский районы.

К южной зоне — Ефремов, Воловский, Каменский, Куркинский, Плавский, Тепло-Огаревский, Чернский районы.

Государственная услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов откроется на региональном портале государственных услуг 11 марта с 11.00.