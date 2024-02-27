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Подростка со сложной травмой бедра доставили из Тулы в Москву вертолетом санавиации
Фото Центра медицины катастроф Тульской области.

Подростка со сложной травмой бедра доставили из Тулы в Москву вертолетом санавиации

Полет занял один час.

16-летний житель Узловского района находился на лечении в областной детской больнице со сложной травмой бедра, которую получил в результате ДТП. После стабилизации состояния врачи приняли решение перевести пациента для дальнейшего наблюдения в травматологическое отделение НМИЦ им. Н. Н. Приорова в Москву. Для быстрой и бережной эвакуации решили задействовать вертолет санитарной авиации.

Полет в столицу занял 1 час. Как сообщает Центр медицины катастроф, в кабинете вертолета состояние подростка контролировали врач анестезиолог-реаниматолог Тамара Нефедова и фельдшер Полина Фортуныч. Молодой человек перенес перелет хорошо.

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