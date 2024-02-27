В Туле троллейбусная контактная сеть оказалась в руках частника

Фото из архива Myslo

Администрация заверяет, что предпринимает все необходимое для того, чтобы вернуть линию в городскую собственность.

В официальной группе администрации Тулы «ВКонтакте» пользователь Артём Иванов задал вопрос о троллейбусном сообщении в Пролетарском районе:

«Когда будет задействована линия троллейбуса в Пролетарский район? С 2020 года ни в каком качестве троллейбусы или электробусы туда не ходят. Когда будет восстановлено движение?»

От имени официального аккаунта администрации ему ответили, что контактная сеть в Пролетарском районе находится в частной собственности, а с её владельцем по этому вопросу «ведётся работа».

По информации Myslo, речь идёт о троллейбусной линии, проходящей по улицам Советской, Пролетарской и Ложевой. Раньше она принадлежала ООО «Русский пассажирский транспорт», а после того, как эта организация обанкротилась, перешла к другой коммерческой организации.

Администрация города в деле о банкротстве не участвовала, поэтому не могла оспорить включение троллейбусной линии в конкурсную массу. Сейчас городские чиновники готовят необходимые для этого документы.