В Тульской области за 586 млн руб. реконструируют автомобильный мост

Фото из архива Myslo.

В Тепло-Огаревском районе проведут реконструкцию искусственного сооружения на км 43+319 автомобильной дороги Лапотково — Ефремов. Об этом сообщает портал RosTender.info.

Государственное учреждение Тульской области «Тулаупрадор» принимает заявки на участие в конкурсе до 18 марта. Контракт с победителем заключается на сумму 586,6 млн рублей из средств бюджета Тульской области.

Объект производства работ находится в деревне Доробино Тепло-Огаревского района. Длина ремонтируемого моста — 53,15 м. Тип используемой дорожной одежды капитальный, вид покрытия — асфальтобетонное.

Окончание работ по ремонту искусственного сооружения запланировано на середину ноября 2025 года.

Реконструкция моста производится в рамках реализации государственной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области».

