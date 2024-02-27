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В Тульской области за 586 млн руб. реконструируют автомобильный мост
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за 586 млн руб. реконструируют автомобильный мост

Объект находится в деревне Доробино Тепло-Огаревского района.

В Тепло-Огаревском районе проведут реконструкцию искусственного сооружения на км 43+319 автомобильной дороги Лапотково — Ефремов. Об этом сообщает портал RosTender.info.

Государственное учреждение Тульской области «Тулаупрадор» принимает заявки на участие в конкурсе до 18 марта. Контракт с победителем заключается на сумму 586,6 млн рублей из средств бюджета Тульской области. 

Объект производства работ находится в деревне Доробино Тепло-Огаревского района. Длина ремонтируемого моста — 53,15 м. Тип используемой дорожной одежды капитальный, вид покрытия — асфальтобетонное.

Окончание работ по ремонту искусственного сооружения запланировано на середину ноября 2025 года.

Реконструкция моста производится в рамках реализации государственной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области».
 

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