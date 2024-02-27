Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в феврале в Туле

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в феврале — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Так, в Туле в феврале больше всего готовы платить директору гипермаркета. Ищут сотрудника с высшим образованием и релевантным опытом работы от одного года. Компания предлагает зарплату до 140 тыс. рублей, ДМС и корпоративные скидки.

На втором месте — вакансия тракториста-машиниста с зарплатой до 150 тыс. рублей.

На третьем месте — менеджер оптовых продаж с зарплатой до 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование Работодатель обещает релокационный пакет иногородним.

В рейтинг также вошли вакансии инженера-программиста АСУ ТП с зарплатой от 80 тыс. рублей и повара с зарплатой от 75 тыс. рублей.