В Алексине появится музей Родиона Щедрина

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области будет создан музей Родиона Щедрина. Об этом 25 февраля на совместной пресс-конференции заявили губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев.

— Тульская область славится не только своими конструкторами-оружейниками. Наш регион — настоящий кладезь талантов. Здесь жили и творили многие великие писатели, художники, музыканты. Среди этих выдающихся людей и наш современник, известный во всем мире композитор Родион Щедрин, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил Валерия Гергиева за идею создания первого в России музея Родиона Щедрина на его малой родине — в городе Алексине.

Дом-музей Щедриных в Алексине станет ярким дополнением отрасли культуры региона. В нем будут собраны уникальные материалы о жизни и творчестве Родиона Щедрина.

Это совместный проект Фонда Гергиева и правительства Тульской области.

Фонд выкупил дом, где провел детство и куда потом часто возвращался Родион Щедрин.

Там жили его родители и дед. Щедрин нередко говорил, что именно в Алексине он напитался духом русской глубинки, народным духом. И это нашло отражение в его произведениях — операх «Не только любовь», «Левша», русской литургии «Запечатленный ангел», которая впервые прозвучала в 2022 году именно в Алексине, в Успенском храме, где когда-то служил дед композитора. Цикл для струнного оркестра «Российские фотографии» открывается частью «Старинный город Алексин» — в память о дорогом композитору месте.

— Невозможно представить сегодня репертуар Мариинского театра без произведений Родиона Константиновича. Мы приближаемся к юбилею Майи Михайловны Плисецкой, легендарной балерины Большого театра тогда еще СССР. Мы были знакомы и дружили много десятков лет. Кажется символичным, что мы, ее друзья и друзья композитора, преисполнены желания не только сохранить, но и навсегда прописать не просто в России, а именно в Тульском регионе имя этого великого русского классика, Родиона Константиновича Щедрина. Мы как минимум пять лет назад думали о том, что Тульская область будет обогащаться благодаря развитию этой темы, но разные обстоятельства не давали возможности по-настоящему развернуться, а сейчас, я уверен, этот крупный шаг свяжет нас надолго, — сказал Валерий Гергиев.

Алексей Дюмин отметил, что для создания музея уже просчитана стоимость ремонтных работ и благоустройства. Специалисты подготовили концепцию экспозиции.

— Надеемся, что это будет больше, чем музей, что проект будет жить и развиваться. Хотелось бы, чтобы в имении Щедриных звучала музыка, проходили творческие мероприятия с участием артистов Большого и Мариинского театров, — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что Тульская область имеет большой опыт в создании современных музеев, которые интересно посещать и куда хочется возвращаться. Тула по праву является третьей музейной столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга. Музей Щедрина станет очередной точкой притяжения для жителей и гостей региона. Послужит популяризации творчества нашего земляка, великого современника, чье имя стоит в одном ряду с такими всемирно известными композиторами, как Римский-Корсаков, Прокофьев, Чайковский.

Глава региона поблагодарил Родиона Щедрина за его поддержку празднования 500-летия Тульского кремля. Специально к этому событию он сочинил хоровую «Песнь о граде Туле», которую исполнил хор Московской консерватории и оркестр Юрия Башмета.