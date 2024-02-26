Глава МЧС Александр Куренков передал тульским спасателям оборудование и технику

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 февраля состоялся визит министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова в Тульскую область.

В зале Памяти и Славы Музея обороны Тулы Александр Куренков отметил, что благодаря ежедневному труду сотрудников МЧС каждый человек уверен, что в минуту опасности на помощь ему придут настоящие профессионалы.

Он вручил государственные — орден «Мужества» и медали «Суворова», а также ведомственные награды отличившимся сотрудникам МЧС России по Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин, обращаясь к участникам встречи отметил:

— Быть спасателем — это призвание мужественных, сильных духом, решительных и самоотверженных людей. Эту ответственную и трудную службу выбирают люди особой закалки, внутренне дисциплинированные и твёрдые, способные к решительным поступкам.

Алексей Дюмин подчеркнул, что роль и ответственность МЧС выросла в разы. Тульские спасатели не только успешно работают в регионе, но и не раз принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций за его пределами.

— Аэромобильные группировки в составе сводных отрядов приходили на помощь при тушении серьезных лесных пожаров в Воронежской, Рязанской и Ивановской областях.

Большую работу тульские спасатели провели в Мариуполе. Когда на окраинах города ещё шли боевые действия, специалисты МЧС приступили к разминированию. В условиях, связанных с серьёзным риском, они создавали возможность для работы наших строителей, которые тоже многое сделали, чтобы вернуть мирную жизнь на закреплённую за нашим регионом территорию.

С 2014 года сотрудники МЧС на постоянной основе оказывают помощь жителям Донбасса. В составе гуманитарных конвоев доставляют людям самое необходимое, — сказал Алексей Дюмин.

Он дополнил, что Тульская область — особый регион, где сосредоточены крупные критически важные объекты — металлургические, химические и, конечно, оборонные предприятия.

Вопросы, связанные с их защитой, всегда были и остаются в числе приоритетных. Это особенно актуально в условиях специальной военной операции с учётом новых видов угроз.

— Сегодня как никогда важно обеспечить безопасность стратегически важных объектов, которые враг регулярно пытается атаковать при помощи ударных беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного выявления угроз и их уничтожения, а в случае воздействия — оперативной ликвидации последствий — необходима скоординированная работа всего силового блока, — отметил губернатор.

Алексей Дюмин вручил сотрудникам МЧС региональные награды и ценные подарки.

Александр Куренков и Алексей Дюмин передали тульским спасателям технику и оборудование. Автопарк Тульского территориального управления МЧС России пополнили шесть автоцистерн на базе КАМАЗа и УРАЛа и семь легковых автомобилей повышенной проходимости. Кроме того, приняты на вооружение квадрокоптеры, пожарные рукава, тепловизоры, комплекты теплоотражающих костюмов, пневмокаркасный модуль и другое необходимое спасательное оборудование.

Губернатор выразил благодарность Александру Куренкову за внимание к Тульской области и помощь в укреплении материально-технической базы регионального управления МЧС.

— Правительство Тульской области также постоянно оказывает региональному подразделению системную поддержку по всем вопросам, которые обозначают наши спасатели. Эта работа обязательно будет продолжена, — отметил Алексей Дюмин.

Он поблагодарил личный состав МЧС за профессионализм.

— Вы всегда до конца выполняете свой долг. Делаете это чётко, слаженно. Нередко рискуя собой, спасаете человеческие жизни. Желаю сотрудникам тульского подразделения МЧС выполнения всех поставленных задач и возвращаться с заданий целыми и невредимыми, — сказал Алексей Дюмин.

Вместе с главой региона Александр Куренков осмотрел экспозицию Музея обороны Тулы. Также Министр и глава региона посетили ситуационный центр губернатора («СЦ»). Александру Куренкову продемонстрировали функционал СЦ, его работу при возникновении чрезвычайных ситуаций.