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В Ясногорске обсудили вопросы развития сельской медицины
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Ясногорске обсудили вопросы развития сельской медицины

21 февраля, в День фельдшера, министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский посетил Ясногорскую районную больницу.

Он поздравил медиков с профессиональным праздником и наступающим Днем защитника Отечества.

Министр отметил, что профессия фельдшера в России — важная и жизненно необходимая, особенно в отдаленных населенных пунктах. Обратная связь от жителей сельских районов показывает, как нужны ФАПы и как важны люди, которые здесь работают. Сегодня в Тульской области — порядка 400 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Все они укомплектованы медработниками, в том числе — фельдшерами.

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— Сегодня для медработников среднего звена действуют федеральные и региональные меры поддержки. Это выплаты по программе «Земский фельдшер» и выплаты молодым специалистам в размере 5 окладов, предоставление служебного жилья или компенсация за его наём. Благодаря программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в регионе обновляются фельдшерские пункты, а медики получают служебные автомобили, чтобы быстрее добираться до пациентов. При поддержке губернатора Алексея Дюмина серьезно расширены возможности областного медколледжа, который выпускает медсестер и фельдшеров, усилена его материально-техническая база. Эта работа будет продолжена, — сказал Михаил Малишевский.

Медики передали слова благодарности Алексею Дюмину за поддержку регионального здравоохранения.

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Напомним, что Президент России поручил продлить до 2030 года программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

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