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В Садовом переулке Тулы построят котельную
Фото Алексея Пирязева.

В Садовом переулке Тулы построят котельную

Планируется, что ее возведут в этом году.

Глава городской администрации Илья Беспалов посетил одно из оборонных предприятий Тулы и рассказал сотрудникам о планах по развитию областной столицы. Так, за последние шесть лет по нацпроекту БКД было отремонтировано 33 участка дорог, построено 15 детских садов, 5 школ, заменено около 30 км магистральных водоводов.

В этом году продолжится замена магистральных водоводов, планируется переложить 25 км труб от Обидимо-Упкинского водозабора.

Ежегодно в Туле перекладывают по 40 км ветхих теплосетей. Запланировано строительство блочно-модульной котельной в Садовом переулке. 

Продолжится благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. По программе «Формирование современной городской среды» будет выполнен второй этап работ в Кировском сквере, отремонтировано 36 дворов. 31 объект выполнят по программе «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула», 57 объектов по программе «Народный бюджет» и 328 объектов по проекту «Наш город».

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Туле комплексно отремонтируют 4 объекта: ул. Набережная Дрейера, Щекинское шоссе, Дм. Ульянова, Курковую общей протяженностью свыше 9 км. 

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Фотограф:
сегодня, в 09:56 0
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