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В тульских госпиталях военнослужащих поздравили с предстоящим Днем защитника Отечества
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульских госпиталях военнослужащих поздравили с предстоящим Днем защитника Отечества

Им передали подарки, пожелали скорейшего выздоровления и восстановления.

20 и 21 февраля по поручению губернатора Алексея Дюмина представители минздрава и минтруда Тульской области посетили участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях Тулы, Москвы и Московской области.

От имени губернатора и жителей региона они поздравили военнослужащих с наступающим праздником, передали им подарки, пожелали скорейшего выздоровления и восстановления. А также ответили на вопросы о региональных мерах поддержки участников СВО и их семей.

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— С самого начала СВО правительство региона, неравнодушные жители делают все возможное для поддержки наших бойцов на передовой. Мы регулярно навещаем военнослужащих, которые находятся в госпиталях — в том числе и в других регионах. Спасибо вам за верность долгу и вклад в победу! Вы — пример мужества и патриотизма. Поправляйтесь скорее! — сказал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

Вместе с руководителем тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» Анной Домченко Дмитрий Марков передал бойцам продуктовые наборы к празднику.

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Напомним, что Президент России Владимир Путин неоднократно обозначал поддержку участников СВО и членов их семей как первоочередную задачу для глав регионов. По поручению Алексея Дюмина в Тульской области оказывают помощь военнослужащим и их близким, для них разработан целый комплекс мер социальной поддержки. Это социальная, психологическая, правовая помощь и многое другое.

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По вопросам, связанным с мерами поддержки участников СВО и их семей, работает региональная горячая линия 129.

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