Тульские поисковики приглашают всех желающих на ознакомительную лекцию

Если вы слышали про отряд «ЛизаАлерт», хотите помогать искать пропавших людей и не знаете, с чего начать, это мероприятие – для вас!

На встрече вы получите вводную информацию об отряде, узнаете, как проходят поиски, и какие методики при этом используются, что волонтёры берут с собой на лесной и городской поиск, кого, где и как они ищут и как можно помогать им, даже не выходя из дома.

Ознакомительная лекция пройдёт во вторник, 27 февраля, в 19.00, в конференц-зале отеля «Азимут» по адресу: ул. Советская, д. 3. Вход свободный, по предварительной регистрации.