Победителям викторины ко Дню защитника Отечества вручены ценные подарки

Телевизор с большой диагональю, современный смартфон, ноутбук и сертификат на покупку бытовой техники нашли своих счастливых обладателей.

Серию викторин, приуроченных к праздникам и значимым датам, напомним, для жителей Тульской области в Год семьи проводит Тульская региональная общественная организация «Добрый мир». Познавательные викторины являются частью масштабного проекта «Выбираем всей семьей!».

Первая викторина, приуроченная ко Дню защитника Отечества, прошла на странице организации «Добрый мир» в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы помогли проработать эксперты Тульского реготделения «Российского военно-исторического общества».

21 февраля с помощью генератора случайных чисел были определены победители из тех, кто верно ответил на все вопросы викторины. Сегодня подарки были вручены.

Дмитрий Беспалов по результатам викторины получил смартфон. Рассказал, что из-за большого количества участников не надеялся на победу. При этом само участие и поиск ответов на вопросы заинтересовали возможностью погрузиться в мир увлекательных фактов:

«Я узнал для себя что-то новое и стал относиться ко Дню защитника Отечества не как просто к выходному дню, а как к знаменательной дате с патриотической составляющей».

Неожиданной победа стала и для Елены Казачек. Отмечает, что вместе с супругом пока даже не успели придумать, какую именно технику приобретут на подаренный сертификат:

«В викторине участвовала впервые в жизни. Узнала о ней из социальной сети. На большинство вопросов знала ответ, а новые факты, которые узнала, теперь точно отложатся в памяти. В следующей викторине обязательно буду участвовать».

Для Олеси Остатюк современный ноутбук стал не просто приятным сюрпризом, а очень полезным подарком – в семье четверо детей, двое из них школьники, и такая техника точно пригодится. Самый младший ребенок родился всего три недели назад:

«Этот месяц для меня счастливый – так много радостных событий. Теперь еще и победа в викторине. Будем ждать новых вопросов, отвечать всей семьей, это всегда очень интересно».

«Поздравляем победителей нашей первой викторины и приглашаем всех желающих присоединяться к нашим следующим активностям, - сказал организатор проекта «Выбираем всей семьей!», ТРОО «Добрый Мир» Антон Неклюдов. – Викториной ко Дню защитника Отечества заинтересовались больше 250 тысяч человек, и уверен, что и далее туляки проявят не меньшую активность. Ведь игры любят все, а познавательная историческая викторина – это возможность в игровой форме вспомнить славные страницы российской истории или узнать нечто новое и интересное».

Следующая викторина с ценными подарками будет приурочена к Международному женскому дню – пройдет в онлайн-формате на странице организации «Добрый мир» в «ВКонтакте»

А 15-17 марта в Тульской области состоится главная викторина, приуроченная к празднованию 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Викторина пройдет очно на счетных участках. Будут распределены более 5000 ценных подарков.

В эти же дни запланирован еще ряд активностей, в частности, голосования по «Народному бюджету» и конкурсу инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС.