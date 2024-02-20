Очередные извещения в почтовых ящиках: туляков пугают сроками поверки счетчиков

Извещение за февраль со штрих- и QR- кодом, печатью и мелким шрифтом – сначала кажется, что прислали настоящую квитанцию и надо что-то делать. Причем срочно.

«Мне в ящик положили такую квитанцию. А я недавно меняла счетчики, и поверочный срок точно еще не вышел. Я позвонила по указанному телефону, объяснила ситуацию. Какая-то женщина ответила мне, что это извещение просто напоминает о возможном окончании поверочного интервала. И ничего более. Если срок поверки не подошел, собеседница посоветовала просто выбросить квитанцию», — рассказала Myslo тулячка Татьяна Кудалова.

На самом деле даже звонить по указанному в листовке телефону — плохая идея. Особенно если вы не знаете реальных сроков поверки своих счетчиков.

Рассказываем, почему стоит выбросить такие извещения:

На бумаге нет адреса с указанием квартиры и фамилии владельца, как на всех остальных квитанциях за квартиру. Не указано конкретное юрлицо, которое разослало листовки. В этой бумаге аж три наименования: «Уч. № 1 ЖилСервис», «ЖизСервис» и «Диспетчерская поверка и замена счетчиков воды». При этом где находятся эти организации и какая у них юридическая форма, не уточняется. На якобы печати указаны не регистрационные данные юрлица, а название закона о единстве измерений. Пункты № 2 и 3 не позволяют проверить, числится ли компания в федеральной системе по аккредитации «Аршин». А значит, имеет ли эта организация аккредитацию — неизвестно. В Туле, например, поверку счетчиков воды имеют право выполнять ООО «Техприбор», Тулатеплосеть и государственный Центр стандартизации и метрологии.

Еще нюанс: указанный на листовке QR- код «растерялся» и выдает неправильную ссылку.

Он одновременно пытается отправить пользователя на сайт Росприроднадзора и на текст Закона «Об обеспечении единства измерений», размещенный на другом сайте. Этот элемент на «квитанции» выполняет исключительно декоративную функцию.

Что может случиться?

Если решите связаться с организациями, рассылающими такие похожие на квитанции листовки, будьте внимательны. Это чревато неоправданными расходами и в некоторых случаях немалыми. Услуги сомнительных организаций стоят, как правило, дороже официальных аккредитованных компаний. Помимо дорогой поверки, «специалисты странной организации» могут заявить, что ваш счетчик неисправен и нуждается в замене.