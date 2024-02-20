В Новомосковске мужчина украл из магазина куртку и брюки

Сейчас он задержан, похищенное изъято.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась продавец магазина спортивной одежды, расположенного на улице Березовой. Женщина заявила, что неизвестный украл из торгового зала куртку, джемпер и брюки.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Узловой. Мужчина задержан, похищенное изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».