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Как будут работать тульские музеи на праздничной неделе
Фото Алексея Пирязева.

Как будут работать тульские музеи на праздничной неделе

Публикуем график работы филиалов Тульского музейного объединения.

23-24 февраля

С 10.00 до 20.00

  • Музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • Музей «Тульские самовары»;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
  • Тульский областной краеведческий музей;
  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Выставочный зал;
  • Музей П. Н. Крылова;
  • Дом-музей В. В. Вересаева; 
  • Богородицкий дворец-музей и парк;
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
  • Историко-мемориальный музей Демидовых.

С 10.00 до 18.00

  • Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств;
  • Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк.

С 10.00 до 19.00 

  • Отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей; Заокский музейный кластер

С 11.00 до 19.00

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

25 февраля

С 10.00 до 18.00

  • Музей «Тульский кремль»;
  • Тульский военно-исторический музей;
  • Музей «Тульские самовары»;
  • Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
  • Тульский областной краеведческий музей;
  • Тульский музей изобразительных искусств;
  • Выставочный зал;
  • Музей П. Н. Крылова;
  • Дом-музей В. В. Вересаева;
  • Богородицкий дворец-музей и парк;
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
  • Историко-мемориальный музей Демидовых;
  • Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
  • Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
  • Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств;
  • Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк; 
  • Заокский музейный кластер; 
  • Отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей

С 11.00 до 19.00

  • Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».

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