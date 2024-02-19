Как будут работать тульские музеи на праздничной неделе

23-24 февраля
С 10.00 до 20.00
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых.
С 10.00 до 18.00
- Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств;
- Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк.
С 10.00 до 19.00
- Отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей; Заокский музейный кластер
С 11.00 до 19.00
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».
25 февраля
С 10.00 до 18.00
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Музей декоративно-прикладного и народного искусства;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Тульский музей изобразительных искусств;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Дом-музей В. В. Вересаева;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник;
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»;
- Отдел русского и современного искусства филиала — Тульский музей изобразительных искусств;
- Отдел на ЖД филиала — Богородицкий дворец-музей и парк;
- Заокский музейный кластер;
- Отдел «Музей обороны Тулы» филиала — Тульский военно-исторический музей
С 11.00 до 19.00
- Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“».