В Малахово пройдёт областной Чемпионат по охотничьему биатлону

Фото: t.me/tulazoo_official

Министерство природных ресурсов и экологии региона приглашает всех желающих посетить XVI Чемпионат Тульской области по охотничьему биатлону, посвящённый Дню Защитника Отечества.

Соревнования пройдут в субботу, 17 февраля, в районе пос. Малахово, на территории Труфановского охотхозяйства Тульской РОООиР. Торжественное открытие – в 9.45, старт соревнований – в 10.00.

Проезд автотранспортом: по дороге «Тула – Дубна» до населенного пункта Зайцево, затем налево, на пос. Труфаново до Малахово (8 км). Карту можно найти здесь.