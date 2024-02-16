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В Малахово пройдёт областной Чемпионат по охотничьему биатлону
Фото: t.me/tulazoo_official

В Малахово пройдёт областной Чемпионат по охотничьему биатлону

Соревнования приурочены к предстоящему Дню защитника Отечества.

Министерство природных ресурсов и экологии региона  приглашает всех желающих посетить XVI Чемпионат Тульской области по охотничьему биатлону, посвящённый Дню Защитника Отечества.

Соревнования пройдут в субботу, 17 февраля,  в районе пос. Малахово, на территории Труфановского охотхозяйства Тульской РОООиР.  Торжественное открытие – в 9.45, старт соревнований – в 10.00.

Проезд автотранспортом: по дороге «Тула – Дубна» до населенного пункта Зайцево, затем налево, на пос. Труфаново до Малахово (8 км). Карту можно найти здесь.

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