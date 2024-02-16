В Новомосковске открыли новый исправительный центр

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Уточняется, что на новом месте осужденные будут не только проживать, но и работать. По словам начальника УФСИН России по Тульской области Ивана Прокопенко, в Тульской области уже создано 5 исправительных центров на 550 мест.

Автотранспортное предприятие № 10 специализируется на пассажирских и грузовых перевозках. Осужденные будут следить за чистотой выходящих на линию автобусов, заниматься шиномонтажом и ремонтом транспортных средств. В первую очередь туда будут направляться жители Тульской области.