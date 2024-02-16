В Новомосковске открыли новый исправительный центр

Уточняется, что на новом месте осужденные будут не только проживать, но и работать. По словам начальника УФСИН России по Тульской области Ивана Прокопенко, в Тульской области уже создано 5 исправительных центров на 550 мест.
Автотранспортное предприятие № 10 специализируется на пассажирских и грузовых перевозках. Осужденные будут следить за чистотой выходящих на линию автобусов, заниматься шиномонтажом и ремонтом транспортных средств. В первую очередь туда будут направляться жители Тульской области.
Наказание в виде принудительных работ сочетает в себе элементы значительной свободы осужденных и одновременно надзора за их поведением и отношением к труду.
Осужденные к принудительным работам обязаны работать на определенных администрацией исправительного центра предприятиях, либо на базовом предприятии. В нерабочее время, выходные и праздничные дни с разрешения администрации они могут покидать территорию ИЦ.
Кроме того, таким осужденным разрешено пользоваться мобильными телефонами и Интернетом, поддерживать связь с родными и близкими.