Тулякам выставили счета за техобслуживание электросчётчиков: нужно ли платить?

Myslo подготовил разъяснение, почему точно не нужно платить по этим квитанциям и можно ли вернуть деньги, если уже заплатили.

Очередная порция липовых квитанций на днях была опущена в почтовые ящики туляков. В квитанции значится услуга «Тех. Обслуживание приборов учёта электроэнергии» за 2-е полугодие 2023 года. За это предлагается заплатить 302 рубля. Бдительные читатели Myslo опубликовали накануне два блога в разделе «Народный журналист».

«Поскольку никто никакое обслуживание в моей квартире никогда не проводил, меня эта ситуация очень заинтересовала. Нашёл в интернете данные об организации, контактный телефон (мобильный) и позвонил по нему. Ответил мужчина. Выяснилось, что эта организация не имеет никакого отношения к рассылке квитанций, и я не первый, кто ему позвонил. Квитанции появились и в Пролетарском районе (я живу на Зеленстрое), а ИНН, в них указанный, зарегистрирован, с его слов, на ИП Дёмушкин из Щёкино. Всё это очень похоже на мошенничество. Платить я, разумеется, не собираюсь, чего и вам не советую, — написал пользователь с ником Mihalich.

В «ТНС энерго Тула» — организации, поставляющей электричество в Туле, придерживаются такого же мнения:

«Согласно ФЗ № 522 обязанность по установке и поверке приборов учета в многоквартирных домах, а также их дальнейшей эксплуатации возложена на гарантирующего поставщика. В Туле это „ТНС энерго Тула“. Компания заблаговременно уведомляет потребителей о проведении работ по техническому обслуживанию приборов учета».

Соответственно, все остальные организации не имеют права выполнять эту работу и уж тем более собирать за это деньги:

«АО „ТНС энерго Тула“ не взимает плату за обслуживание приборов электрической энергии и квитанции на оплату подобной услуги не выставляет».

Что делать, если подобная квитанция оказалась в почтовом ящике?

Если в вашем ящике оказалась подобная квитанция, то при возникновении сомнений позвоните по телефону горячей линии гарантирующего поставщика 8(4872) 52-34-10. Операторы колл-центра ответят на все вопросы и предоставят достоверную информацию.

«Сведениями об организации „ТехЭнергоСервис“ АО „ТНС энерго Тула“ не располагает, договорных отношений с данной организацией не имеет. В целях оценки правомерности действий „ТехЭнергоСервис“ жильцы домов, в чей адрес поступили подобные платежные документы, вправе обратиться в правоохранительные органы», — добавили в компании.

С юридической точки зрения получение таким образом денег является необоснованным обогащением.

Юрист Андрей Князев — Сама по себе квитанция в настоящем случае не может являться договором об оказании услуг, так как не содержит существенных условий такого рода договоров. Оплата такой квитанции фактически может считаться неосновательным обогащением, средства могут быть взысканы через суд. Но вот с кого — неизвестно. Кроме того, размер государственной пошлины будет превышать размер заявленного требования.

Видимо, на это и расчет: никто не захочет из-за 300 рублей судиться, тратить время и деньги на госпошлину.

К уголовной ответственности привлечь аферистов, рассылающих подобные квитанции, не так-то просто. Дело в том, что для этого ущерб должен превышать 5000 рублей, а все, что меньше, — административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ.

— Чтобы привлечь таких граждан к ответственности, нужно знать, что это за граждане. Это связано с необходимостью доказывать, что квитанции разложены по почтовым ящикам по инициативе владельца счета, и он намеревался получить от таких действий выгоду, — уточнил юрист.

Поэтому лучше всего не верить проходимцам и не платить по непонятным квитанциям!

При возникновении вопросов звоните в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию.