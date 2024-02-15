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Тульская область – на первом месте в России по количеству съеденного жителями мороженого
Фото из архива Myslo

Тульская область – на первом месте в России по количеству съеденного жителями мороженого

Согласно статистике за 2023 год, каждый туляк, в среднем, съел почти полкило этого лакомства.

В 2023 году средняя стоимость килограмма мороженого в России составила 637 рублей – на 2% больше, чем в предыдущем. Об этом пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные государственной системы «Честный знак».

Спрос на лакомство за год увеличился на 31% , а дистанционные продажи выросли на 87%. Лидером по употреблению мороженого стала Тульская область – на 1000 жителей пришлось 493 килограмма мороженого. Далее идут Московская (473 кг), Ленинградская (465 кг), Свердловская (460 кг) и Мурманская области (448 кг).

Больше трети всего российского мороженого произвели в ЦФО – 167 тысяч тонн. Самыми популярными видами лакомства стали вафельные стаканчики, эскимо на палочке и вафельный рожок.

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